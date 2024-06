Finale Playoff Serie C: Vicenza e Carrarese non si fanno male, la gara di andata finisce 0-0

Poche emozioni nei primi 45′. Al 2′ sono i toscani a partire subito all’attacco: Cicconi, infatti, scappa via alla marcatura dei centrali biancorossi, ma la conclusione è debole e ben parata dal numero uno del Vicenza. Al 3′ subito una tegola per il Vicenza: Ronaldo sembra aver accusato una rotazione innaturale del ginocchio e al 5′ lascia il campo in lacrime, al suo posto entra Fausto Rossi.

Al 26′ il Vicenza pressa. Dopo una partenza forsennata da parte dei toscani, il Vicenza sembra aver preso le contromisure alla squadra di Calabro. Al 31′ continua a guadagnare campo la squadra di Calabro che lavora benissimo sugli esterni e guadagna un calcio d’angolo. Sugli sviluppi dello stesso corner Panico prova a sorprendere il numero uno avversario, ma Confente è bravo a smanacciare.

Nella ripresa si registra la prima occasione per il Vicenza al 63′: ghiotta chance per il numero sette Proia che sbaglia un calcio di rigore in movimento, sparando alle stelle. Ruben Arena aveva però fermato per una trattenuta su Di Gennaro. Per il resto del match equilibrio totale tra entrambe le squadre che non si fanno male.