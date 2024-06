Finale Playoff Serie B Venezia-Cremonese, Vanoli: «Domani nessuna pre-tattica»

In vista della finale playoff di ritorno, valida per il campionato cadetto, il tecnico Vanoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match:

«Penso che non ci sia una squadra avvantaggiata visto il risultato dell’andata, ci sarà sicuramente un po’ più di tatticismo in questa gara di ritorno. Dovremo essere perfetti e controllare tutto quello che è nelle nostre mani, dirò ai miei ragazzi di fare una grande prestazione come nel corso di tutta la stagione. Dovremo esprimere il nostro bel calcio, spinti dal nostro pubblico, senza pensare al risultato. I ragazzi sono stati eccezionali, lo sforzo mentale è stato notevole perché giocare una finale con tanti diffidati non è stato facile in vista del ritorno e dimostra una grande maturità. Quando si giunge a questo punto della stagione, vuol dire che le due squadre migliori sono arrivate in fondo. La differenza la può anche fare il singolo in partite come questa, alla fine ci sarà un vincente e un perdente ma io guardo sempre avanti, ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi di quanto fatto ma senza accontentarsi mai. Arrivati a questo punto non penso ci siano sorprese a livello tattico, ogni allenatore ha la sua idea di gioco ben chiara. Chiaramente nel corso della partita più si andrà avanti e la situazione tattica potrebbe cambiare in base all’andamento e lì bisogna essere bravi a capire cosa succede.

Loro hanno la fortuna di avere una rosa forte, completa e di esperienza, ma noi abbiamo sempre dimostrato di non essere inferiori a nessuno, anche quando abbiamo incontrato squadre molto forti. La bellezza di come abbiamo lavorato in questo anno e mezzo è aver creato un gruppo vero, vedere Marco Modolo che dà consigli ai suoi compagni di reparto ad esempio è molto bello. Questa è una finale su due partite, quindi c’è anche l’atmosfera dello stadio che cambia molto le cose. Quando vai a giocare in trasferta c’è il pubblico avversario che spinge la propria squadra e le consente di tirare fuori quel qualcosa in più e la bravura dei ragazzi è stata quella di saper gestire quei momenti. In casa nostra la situazione si ribalta, sono convinto che i nostri tifosi spingeranno noi e intimoriranno gli altri come normale che sia. Gli aspetti psicologici sono importanti, domani nessuna pre-tattica, come ho detto anche nelle partite precedenti dei Playoff bisogna raccogliere le cose positive e negative che abbiamo passato durante tutta la stagione, farne tesoro e mettere in campo le nostre qualità. La mia squadra deve essere come un’orchestra, tutti devono suonare lo stesso spartito, ognuno con i suoi strumenti e con le sue qualità».