Finale Champions League: Borussia Dortmund sprecone, Real Madrid graziato. Il primo tempo termina 0 a 0

Il primo tempo di Borussia Dortmund-Real Madrid è appena terminato con il punteggio di 0 a 0. Il risultato sta molto stretto alla formazione tedesca, molto più propositiva e sprecona rispetto agli spagnoli. Gli uomini di Edin Terzic sfiorano il vantaggio al 14′: Schlotterbeck lancia in area per Fullkrug, che controlla e serve Brandt che, da buona posizione, spedisce il pallone sul fondo. Qualche minuto dopo Adeyemi spaventa i madrileni scartando Courtois, ma Carvajal è decisivo in chiusura e sventando la minaccia in calcio d’angolo. Successivamente il Borussia Dortmund si avvicina nuovamente all’1 a 0 con Fullkrug, il quale viene fermato dal palo dopo essersi presentato a tu per tu con l’estremo difensore belga. Il Real Madrid prova a reagire ma l’ultima palla gol del primo tempo la creano i tedeschi, con Sabitzer che impegna il portiere di Carlo Ancelotti con un tiro da fuori area. La prima frazione termina dopo 4 minuti di recupero, assegnati anche per via delle invasioni di campo avvenute a inizio partita.

