Filippo Roma: «Arbitro incappucciato in attività, la domenica va a San Siro»

Intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss” Filippo Roma, giornalista de Le Iene, ha parlato del servizio sulla denuncia di un arbitro di Serie A.

Ecco le sue parole:

«Domani sera ci sarà un secondo servizio, è un filone che stiamo sviluppando anche alla luce dell’esposto della FIGC che ci obbliga a continuare la nostra inchiesta. L’arbitro incappucciato che ho intervistato è ancora in attività, parliamo di uno che la domenica va a San Siro, all’Olimpico, al Maradona. Insomma, uno che arbitra ancora in Serie A. Il problema è che la lotta tra fazioni arbitrali trova nel terreno di gioco lo scontro. De Laurentiis è da un po’ che sottopone la questione al centro, anche Iervolino della Salernitana si sta lamentando perchè vede qualcosa che non va».