Filippi: «Non possiamo fermarci ad ogni decisione arbitrale. Io saldo in panchina? Lavoro assiduamente»

«Son contento per l’atteggiamento e la sfrontatezza che i ragazzi hanno avuto nell’aggredire la Juve Stabia che è una buona squadra. Se mi sento saldo in panchina? Sono l’allenatore del Palermo e lavoro per questo, domani si vedrà. Oggi non mi devo preoccupare se la mia guida è in pericolo o meno, lavoro assiduamente giorno dopo giorno».