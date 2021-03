«L’espulsione di Marconi? Non credo che la prima fosse ammonizione, ma quello ci ha reso ancora più imbattibili.

Se ho cambiato idea in giornata sulla disposizione tattica? Era qualcosa che ci balenava dal primo giorno in cui siamo arrivati a Comiso, dovuto al fatto che fino a ieri Crivello non si è allenato lamentando un fastidio all’adduttore ed essendo orfani dei terzini qualcosa dovevamo inventarla.





Abbiamo provato questa soluzione che ha dato buoni risultati, gli interni di centrocampo e i trequartisti hanno fatto un grande lavoro».

Queste le parole rilasciate da Giacomo Filippi, tecnico del Palermo, in conferenza stampa al termine del match contro il Catania.