Il Coronavirus ha mandato in tilt il mondo del calcio, tutti i campionati sono fermi e in Italia vige il caos su quando far ripartire il campionato. Secondo quanto riporta “Solosavoia.it” a farne le spese di tutto sto trambusto potrebbero essere Ghirelli, numero uno della Serie C e Gabriele Gravina, presidente della Figc. Hanno lasciato molto discutere le parole del presidente della Lega Pro (CLICCA QUI), sia Balata e che Sibilia, hanno risposto a Ghirelli, mentre Gravina è rimasto in silenzio, e questo ha fatto ancor più scalpore. Proprio per questo potrebbe saltare la sua poltrona in estate insieme a quella di Ghirelli.