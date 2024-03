FIFA-Qatar: Mondiale U17 ogni anno e sempre a Doha

18.03.2016; Zurigo Comitato Esecutivo FIFA The President of the FIFA Gianni Infantino (SUI) speaks at the FIFA Executive Committee meeting in Zurich Foto Urs Lindt/freshfocus/Insidefoto

Il Consiglio della FIFA si è riunito quest’oggi per approvare il Rapporto annuale redatto per l’anno 2023. Diverse le novità in campo:

“Nell’ambito del costante impegno dell’organo direttivo nei confronti del calcio giovanile e in seguito alla decisione di espandere la Coppa del Mondo FIFA Under 17 a 48 squadre e di organizzarla annualmente anziché biennalmente – si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale della FIFA -. È stato confermato che le prossime cinque edizioni della competizione, a partire dal 2025, si svolgeranno in Qatar. Allo stesso modo, la Coppa del Mondo FIFA Under 17 Femminile, che è stata ampliata a 24 squadre e si disputerà ogni anno a partire dal 2025, sarà ospitata dal Marocco fino al 2029. La decisione è stata presa a seguito di un invito globale a manifestare interesse per ospitare entrambe le competizioni, con l’obiettivo di sfruttare l’infrastruttura calcistica esistente nell’interesse dell’efficienza e della sostenibilità del torneo”.