Intervenuto ai microfoni di “Zona Vostra” su Trm Ciro Ferrara, ex di Palermo e Juve Stabia si è espresso in merito ai rosanero.

Ecco alcune sue dichiarazioni:

«Il Palermo è salito quest’anno, non è facile fare la doppia promozione. Ci sono squadre come Ternana e Bari che hanno già vissuto questo assestamento e da anni attrezzano la squadra per provare ad andare via dalla C, non riuscendoci. Non capisco perché i rosa secondo alcuni non debbano passare questo periodo».