Feralpisalò verso il Palermo, lavoro di recupero per Carraro e Letizia

L’edizione odierna di “Brescia Oggi” si sofferma sulla Feralpisalò che sabato giocherà contro il Palermo.

La Feralpisalò ha ripreso ieri pomeriggio a lavorare in vista della gara di sabato alle 14 a Piacenza col Palermo. I verdeblù si sono divisi in due gruppi: recupero fisico per chi ha giocato contro la Reggiana, attivazione esercizi aerobici a secco e attivazione tecnica per chi non è sceso in campo o per chi ha avuto un minutaggio limitato. A seguire un esercizio 10 contro 0, aerobico con palla e una partita 5 contro 5. Carraro e Letizia proseguono il lavoro di recupero, al pari di Dubickas, fermato da una distorsione alla caviglia. Stamattina è previsto un allenamento al Turina.