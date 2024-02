FeralpiSalò-Palermo 0-0, il live del match: Lund salva in spaccata i rosanero

Il Palermo di Eugenio Corini cerca i tre punti in trasferta nel match delle 14:00 contro la FeralpiSalò. Allo stadio Garilli i rosanero vanno a caccia del quarto posto occupato dal Venezia, forti del travolgente 3-0 sul Bari della settimana scorsa. La squadra di Zaffaroni, invece, si trova al terzultimo posto e vuole sfruttare il fattore campo per uscire dalle zone pericolose di classifica. Corini si affida a Di Mariano dal primo minuto, a comporre il tridente d’attacco con Brunori e Di Francesco. Confermatissimi anche i due nuovi acquisti Diakité e Ranocchia. Assente Gomes per influenza. La Feralpì si affida a Compagnon e La Mantia; in campo anche l’ex rosanero Felici. Il live del match:

PRIMO TEMPO

Inizia il match della 24a giornata tra Feralpi e Palermo. Tentativo del Palermo con un cross di Ranocchia che pesca il secondo palo ma non trova nessun compagno. Prima chance per la Feralpì che va a concludere con Zennaro, Pigliacelli in due tempi chiude lo specchio. Al 6′ ancora Zennaro mette i brividi ai rosanero con un destro piazzato che però si alza sopra la traversa. All’8‘ si propone il Palermo col colpo di testa di Di Mariano che, però, di fatto toglie la palla dalla disponibilità di Brunori. Al 22′ la Feralpi colpisce la traversa dopo una ripartenza di Felici, decisivo Lund a deviare il tiro di Compagnon. Al 23′ miracolo di Pigliacelli che vola sul colpo di testa di Ceppitelli. Fase di stallo in cui il Palermo fatica a trovare linee di passaggio, se non qualche cross dall’esterno. Al 36′ squillo di Di Francesco che viene servito tra le linee da Ranocchia e conclude col mancino, rasoiata distante dal palo destro del portiere. Al 38′ Di Mariano pesca Brunori che taglia in area di rigore e conclude col destro, tiro forte che si ferma tra le gambe di Pizzignacco. Tentativo di Lund pochi minuti dopo che si inserisce in area di rigore ma non trova lo specchio della porta. Schema interessante dei rosanero al 44′ da calcio d’angolo: Brunori si stacca ma non riesce a tirare, il cross spegne l’azione del Palermo. Quasi allo scadere del primo tempo è provvidenziale il salvataggio di Lund che in spaccata salva un gol a botta sicura il tiro di Kourfalidis. Al 47′ ancora Ceppitelli di testa e ancora Pigliacelli che si oppone con una grande parata.

FORMAZIONI UFFICIALI

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Cepppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Zennaro, Di Molfetta, Felici; Compagnon, La Mantia.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Stulac, Segre; Di Mariano, Brunori (Cap.), Di Francesco.

TABELLINO MARCATORI:

Arbitro: Fourneau (Roma 1)

AA1: Votta (Moliterno)

AA2: Bitonti (Bologna)

IV UFFICIALE: Cappai(Cagliari)

VAR: Meraviglia (Pistoia)

AVAR: Abbattista (Molfetta)