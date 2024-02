Feralpisalò-Palermo 1-2. I “Top e flop” del match

Il Palermo mette la seconda e conquista altri tre punti dopo la vittoria contro il Bari. I rosanero vincono 2 a 1 a Piacenza contro una Feralpisalò insidiosa e che nel primo tempo ha impegnato notevolmente Mirko Pigliacelli. Nella ripresa i gol di Ranocchia e Soleri firmano un successo importante che permette al Palermo di sfruttare il pareggio tra Cremonese e Reggiana e di rispondere alla vittoria di ieri del Como, prossimo avversario di campionato.

Di seguito “I top e i flop” targati Ilovepalermocalcio.com.

I TOP

PIGLIACELLI: se il Palermo non chiude il primo tempo in svantaggio è soprattutto merito suo. Compie due parate importanti su Ceppitelli, e una efficace su Felici dalla cui ribattuta nasce il salvataggio di Lund sulla conclusione di Kourfalidis. Incolpevole sulla rete della Feralpisalò. SARACINESCA.

RANOCCHIA: altra prestazione superlativa e da trascinatore. Anche oggi conferma il suo valore e sblocca la partita in un momento più che delicato. Gol di tecnica e qualità grazie anche all’assist offerto da Brunori. FUORI CATEGORIA.

I FLOP

STULAC: non sfrutta l’assenza di Gomes per provare a scalare nuovamente le gerarchie di Corini. Il centrocampista rosanero va in affanno in fase di impostazione disputando una partita non sufficiente. IMPRECISO.

DI MARIANO: viene lanciato nell’11 titolare al posto di Insigne ma non lascia il segno come contro il Bari, in cui propiziò la vittoria con due assist. Qualche errore di troppo nei pressi dell’area di rigore avversaria compensati dal suo spirito di sacrificio in copertura. NON INCISIVO.