Fenerbahce, proposta abbandono Super Lig: assemblea di 25mila persone decideranno il futuro del club

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Fenerbahce ha indetto un’assemblea generale straordinaria con l’obiettivo di esaminare la prospettiva di abbandonare la Super Lig.

Il presidente Ali Koç ha parlato ai più di 22.000 tifosi che si sono riuniti allo stadio Şükrü Saracoğlu: «I nostri giocatori hanno detto che vogliono lottare fino alla fine per diventare campioni. La decisione di ritirarsi dalla lega è stata accantonata fino alla prossima assemblea generale, fra 3 mesi. Qualcuno ha detto che sarebbe meglio schierare i giovani in campionato e la prima squadra in Conference… Non dobbiamo fare le comparse in questo teatro, sono io il primo a dirlo. Ma bisogna riflettere attentamente anche sull’equilibrio tra non essere una comparsa e lasciare il campo vuoto. È stato detto che dovremmo scegliere la formula che trasmette il messaggio più forte e ci causa il minor danno, per non sbagliare dove abbiamo ragione. Provare ancora una volta le ingiustizie che abbiamo subito stabilendo buoni rapporti per non essere ritenuti responsabili in eventuali scontri che potrebbero verificarsi in futuro. Dare messaggi attraverso campagne di comunicazione. Una volta usciti di qui, è allora che inizierà davvero il nostro lavoro. La vera lotta inizia da oggi».