«Quando verrà ripreso il campionato sarà necessario ripartire dalla 27ª giornata, ovvero dalla sfida che per noi prevede la trasferta contro il Grumentum Val D’Agri. La Serie D si uniformi a quanto già deciso dalla Lega Serie A. Lo esige il regolare svolgimento dei Campionati. Far giocare oggi Casarano-Bitonto, con i rossazzurri in piena corsa Play-Off, avrebbe tutt’altra valenza rispetto a farla giocare all’ultima giornata o nel finale di stagione. Vedremo quale sarà la decisione della LND, aspettiamo fiduciosi». Queste le parole del patron del Foggia, Roberto Felleca, rilasciate ai microfoni del “Corriere dello Sport” in merito al rinvio del 27esimo turno di Serie D per l’emergenza Coronavirus.