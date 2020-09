Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Mattia Felici ha commentato il rinnovo del contratto appena firmato con il Lecce. Ecco il suo messaggio: “Insieme fino al 2025. Grazie Lecce per la fiducia vi ripagherò sul campo. In basso il post in questione.

Insieme fino al 2025 Grazie @uslecce per la fiducia vi ripagherò sul campo❤️💛

