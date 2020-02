I tifosi del Savoia non saranno presenti a Messina, è arrivato il comunicato dell’osservatorio per il match tra Fc Messina e Savoia. Secondo quanto riporta “SoloSavoia.it” le motivazioni sono da ricercare sul fatto che la gara è considerata a “grave rischio”, visto la rivalità tra le tifoserie di Acr Messina e del Savoia. Quindi divieto di vendita dei tagliandi per i residenti in Campani e chiusura del settore ospiti.