Intervistato da “La Gazzetta del Sud”, il vicepresidente del Fc Messina, Santi Cosenza, parla dello stop al campionato. Queste le sue parole: «Difficile ipotizzare una ripresa, siamo alla finestra per capire cosa deciderà la LND. Non abbiamo mai fatto mistero di essere interessati a un eventuale ripescaggio in serie C. Per noi questo è stato l’anno zero, un anno positivo anche alla luce di quanto accaduto. Abbiamo sicuramente commesso degli errori nella gestione che dobbiamo evitare in futuro. Abbiamo parlato di organico che quasi sicuramente verrà riconfermato. La parte organizzativa verrà rafforzata ed essendo messinese quasi sicuramente la prossima stagione sarà più presente in città a seguire personalmente la società».