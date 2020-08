Il Football Club Messina ha ufficialmente lanciato la propria campagna abbonamenti che scatterà lunedì 17 agosto e resterà aperta per un mese, fino al prossimo 17 settembre.

La novità consiste nell’apertura della Curva Sud al pubblico, settore che lo scorso l’Fc aveva tenuto chiuso per “rispetto nei confronti della tifoseria organizzata”.

Con la società che si riserva il diritto di istituire due giornate giallorosse, per assistere alle restanti 15 partite i prezzi saranno i seguenti: 80€ in Curva, 120€ in Tribuna A laterale e 160€ in Tribuna A centrale.

Sono previste agevolazioni per le donne (35€ in Curva, 80€ in Tribuna A laterale e 110€ in Tribuna A centrale), Over 65 (25€, 70€ e 85€) e Under 18 (20€, 60€ e 75€). Di seguito il comunicato del club messinese.