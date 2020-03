C’è chi si è dimostrato contro l’ipotesi delle porte chiuse e vuole sospendere a tempo indeterminato il girone I della serie D (LEGGI QUI) e chi invece tornerebbe in campo senza problemi già il 22 marzo come il ds dell’FC Messina Morello che ha parlato così a “Solosavoia.it”: «Ritengo sia giusto attenerci alle decisioni degli organi istituzionali. Ben venga la sospensione del prossimo turno ma se il 22 dovessimo tornare in campo a porte chiuse lo faremmo senza problemi. Alla fine sia le porte chiuse che la sospensione porterebbe ad un danno, per questo non sono per lo stop ma per proseguire con gli stadi vuoti anche se questo dispiace per i tifosi».