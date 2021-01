L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Francesco Lodi, nuovo centrocampista dell’FC Messina:

«Catania per me è una cosa viscerale, anche perché mia moglie è catanese. Ho fatto una scelta quando il Catania era in difficoltà e mi è stato chiesto di trovare una soluzione che potesse agevolare il club. Per il Catania ho rinunciato anche alla Serie A. Ho vissuto momenti di gioia e tristezza. Auguro alla nuova società di tornare dove merita».





«Ho motivazioni e grinta e so che c’è molta attesa. Ma sia chiaro: non esistono prime donne, la differenza la fa il gruppo, che dovrà aiutarmi nell’ambientamento in Serie D. Agli scettici risponderò sul campo, da una vita ne sento di cotte e di crude: è il gioco delle parti, ma alla fine dirà tutto il campo».