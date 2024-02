Fattori da considerare nella scelta di un bookmaker

Ti stai chiedendo come scegliere un bookmaker per iniziare a scommettere? Con così tanti brand e offerte presenti nel mercato odierno, ad oggi, è importante scegliere accuratamente il bookmaker che rispecchi le tue aspettative e preferenze di gioco.

Come? Ci sono diversi criteri da considerare. Per questo, abbiamo creato questa guida per aiutarti nella scelta del tuo prossimo sito di scommesse preferito, come Gamerbrain riporta, piattaforma dedicata al mondo dell’e-gaming e dei vantaggi dei casinò senza licenza AAMS, che puoi consultare per apprendere tecniche e consigli sul gioco online, ci sono diversi fattori da valutare. Li presentiamo e li analizziamo di seguito.

Controlla gli sport e i mercati disponibili

Controlla che il bookmaker da te selezionato offra una vasta gamma di sport, campionati ed eventi sportivi. Un bookmaker che offre pochi eventi e pochi sport, non è sicuramente la scelta che fa per te.

Fortunatamente, la maggior parte dei bookmaker offre mercati di scommesse su un numero di sport compreso tra 20 e 30. La maggior parte mostra gli sport offerti in un elenco sulla propria home page o in un menu a discesa facilmente accessibile, rendendo facile vedere se offrono ciò che desideri.

Molti bookmaker offrono scommesse su moltissimi sport, il numero di mercati che offrono per ogni partita o evento può variare notevolmente. Vale la pena dedicare un po’ di tempo alla ricerca degli sport su cui vuoi scommettere per assicurarti che un bookmaker offra i tipi di mercati su cui ti piace scommettere.

Analisi delle quote disponibili

Tutti i bookmaker offrono quote, ma queste quote possono essere molto diverse da un bookmaker all’altro. Se hai intenzione di iscriverti a un solo bookmaker, assicurati che offra regolarmente le migliori quote sul tipo di selezioni su cui vuoi scommettere. L’incapacità di ottenere le migliori quote ridurrà drasticamente il ritorno sull’investimento e gli eventuali profitti ricavati dal gioco d’azzardo.

Se vuoi scommettere solo con le migliori quote, allora ti consigliamo di prendere in considerazione più di un bookmaker. Per una maggiore varietà di scelta.

Bonus di Benvenuto del bookmaker

Uno dei motivi principali per aprire un conto con nuovi bookmaker è approfittare delle offerte di benvenuto disponibili per i nuovi membri. Solitamente vi sono due tipi di bonus di benvenuto: esistono bonus che consistono nell’erogazione di un ammontare da usare per giocare sulla piattaforma, oppure nell’accreditamento di somme da parte del bookmaker che ti offre un rimborso variabile, in base ai termini, sulle prime giocate effettuate.

Ricerca la disponibilità di Bonus e agevolazioni di varia tipologia

Il bookmaking online è un business così competitivo che la maggior parte dei bookmaker offre una vasta scelta di offerte per i giocatori di tanto in tanto.

Molti bookmaker offrono agevolazioni per le corse di cavalli, come scommesse sul posto migliorate, rimborso del vincitore come scommessa gratuita se il tuo cavallo cade e migliori quote garantite. Per i grandi meeting come il Festival di Cheltenham, alcuni bookmaker ti offrono addirittura la restituzione della tua puntata come scommessa gratuita su gare selezionate se la tua non sarà una puntata vincente.

Il calcio è un altro sport popolare per il quale molti bookmaker offrono agevolazioni. Questi possono includere il rimborso in percentuale di quanto speso su scommesse non vincenti lungo un certo periodo di tempo che può essere una settimana o il weekend.

Troverai anche offerte speciali per tennis, cricket e rugby, nonché per molti dei migliori sport americani come basket, hockey su ghiaccio e football americano.

Approfittare di queste agevolazioni può aiutarti a massimizzare i tuoi profitti.

Bonus per iscritti di lunga data o utenti VIP

Se sei un iscritto di lunga data, potrai ricevere delle offerte temporanee per scommesse gratuite. Solitamente, queste promozioni possono essere erogate solo se lo scommettitore spende un determinato ammontare di scommessa in un determinato lasso di tempo: durante il fine settimana ad esempio. In questo caso i bookmakers offrono un rimborso in percentuale su quanto avrai speso per le tue scommesse.

Controlla la licenza del bookmaker che hai selezionato

La Gambling Commission del Regno Unito e la Malta Gaming Authority sono ampiamente accettate come i due regolatori del gioco d’azzardo più severi. I siti di scommesse regolati da questi sono considerati sicuri ed affidabili. Le licenze del Regno Unito tendono ad essere rilasciate ai siti di scommesse che operano nel Regno Unito, mentre i siti di scommesse con licenza a Malta operano in Europa. Molti bookmaker detengono licenze in entrambi.

Se giochi in altri paesi come Spagna, Svezia e Italia, probabilmente scommetterai con un bookmaker autorizzato nel tuo paese. Nel caso dell’Italia, la licenza è unicamente quella rilasciata dall’AAMS.

Controlla sempre che ci sia menzione della licenza ottenuta e del suo numero identificativo sul sito del bookmaker scelto

Disponibilità dei metodi di pagamento

I bookmaker tendono a offrire una varietà di metodi di pagamento e spetta a te assicurarti che ne offrano quello che desideri utilizzare. Carte di debito, portafogli elettronici, Paypal, Skrill, e carte prepagate, di credito sono le soluzioni più popolari nei siti di scommesse italiani.

Bookmaker consigliati

Considerando l’alta competitività del settore, e la presenza di diversi bookmakers validi, ti consigliamo di consultare le recensioni e le stime degli esperti prima procedere con l’iscrizione su un determinato bookmaker. Affidati ai consigli degli esperti per sviluppare un’idea più completa dello scenario dei siti di scommesse online.