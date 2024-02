Quanto costa andare allo stadio in Italia e in Europa? Ecco i prezzi

Quanto costa andare allo stadio in Italia e in Europa? “Calcio&Finanza” ha esaminato il “The UEFA European Club Finance and Investment Landscape”, un’analisi della Federcalcio europea che si concentra sul panorama economico-finanziario del mondo del pallone nel vecchio continente.

Lo studio della UEFA, che prende in considerazione 700 club delle prime divisioni di tutta Europa, mostra che i ricavi delle società hanno raggiunto il livello record di quasi 24 miliardi di euro nell’anno finanziario 2022, e si prevede che i ricavi cresceranno a oltre 26 miliardi di euro nell’anno finanziario 2023, per un tasso di crescita di oltre di un miliardo di euro all’anno tra il 2013 e il 2023. Tra le voci di ricavo analizzate, interessante quella relativa agli stadi, uno degli asset principali per una società calcistica.

Questa la graduatoria, dal club più costoso da seguire a quello più economico (tra parentesi l’incasso medio del club per ogni incontro):

PSG – 140 euro a partita (6,6 milioni di euro)

Tottenham – 92 euro a partita (5,6 milioni di euro)

Barcellona – 91 euro a partita (7,6 milioni di euro)

Arsenal – 83 euro a partita (4,9 milioni di euro)

Real Madrid – 83 euro a partita (4,8 milioni di euro)

Bayern Monaco – 70 euro a partita (5,2 milioni di euro)

Liverpool – 69 euro a partita (3,7 milioni di euro)

Chelsea – 66 euro a partita (2,5 milioni di euro)

Juventus – 60 euro a partita (2,2 milioni di euro)

Manchester United – 51 euro a partita (3,8 milioni di euro)

Atletico Madrid – 49 euro a partita (2,7 milioni di euro)

Manchester City – 49 euro a partita (2,5 milioni di euro)

Eintracht Francoforte – 49 euro a partita (1,9 milioni di euro)

Milan – 43 euro a partita (3 milioni di euro)

Marsiglia – 43 euro a partita (2,5 milioni di euro)

Leeds United – 42 euro a partita (1,5 milioni di euro)

Athletic Club – 42 euro a partita (1,4 milioni di euro)

Zenit San Pietroburgo – 41 euro a partita (1,1 milioni di euro)

West Ham – 40 euro a partita (2,3 milioni di euro)

Ajax – 39 euro a partita (2,1 milioni di euro)

Southampton – 39 euro a partita (900mila euro)

Lione – 39 euro a partita (2 milioni di euro)

Inter – 38 euro a partita (2,7 milioni di euro)

Brighton – 38 euro a partita (1,3 milioni di euro)

Newcastle – 37 euro a partita (1,9 milioni di euro)

Rangers – 37 euro a partita (1,8 milioni di euro)

Stoccarda – 37 euro a partita (1,4 milioni di euro)

Galatasaray – 36 euro a partita (1,3 milioni di euro)

Aston Villa – 36 euro a partita (1,5 milioni di euro)

Lens – 35 euro a partita (1,3 milioni di euro)