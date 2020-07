Quattro anni di condanna a Tommaso Ghirardi e sei anni a Pietro Leonardi. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, questa è la decisione del tribunale di Parma emessa pochi minuti fa. Il pubblico ministero aveva chiesto sei anni di carcere per Ghirardi e Leonardi, per bancarotta fraudolenta e altri reati patrimoniali relativi al crac Parma. Per Pietro Leonardi la richiesta è stata dunque accolta, mentre per Tommaso Ghirardi pena più leggera rispetto a quanto richiesto.