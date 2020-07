Nessun deferimento per Maurizio Zamparini. Questo è quanto ha deciso il Tribunale Federale Nazionale quest’oggi, rigettando di fatto il deferimento avanzato dalla Procura Federale a margine delle indagini sul fallimento della vecchia società U.S. Città di Palermo. Oltre all’ex patron rosanero, la richiesta di deferimento è stata respinta anche per Giordani Laura, Giammarva Giovanni, Bettini Andrea, De Angeli Daniela, Zamparini Silvana Rita, Facile Emanuele, Richardson Ian Clive, Treacy Micheal John, Albanese Alessandro, Tuttolomondo Walter, Coco Attilio, Macaione Vincenzo e Bergamo Roberto. Inoltre, il TFN ha rigettato la richiesta di patteggiamento depositata Daniela De Angeli.