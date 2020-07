Ecco qui di seguito il comunicato ufficiale con il quale l’AssoCalciatori ha reso noto che con la Sentenza n. 1589/2020 pubbl. il 25/06/2020 del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, è stata dichiarata l’improcedibilità della richiesta di risarcimento danni con contestuale compensazione dei crediti retributivi nell’ordine di circa € 20.000.000,00, promossa dal Foggia Calcio S.r.l. in liquidazione, nei confronti di 19 ex tesserati della Società, assistiti dall’Ufficio legale AIC, per l’asserito danno subito dal Club a causa dello svincolo d’autorità degli stessi, conseguente alla mancata iscrizione della compagine foggiana al campionato 2019/2020.

“Si tratta di un risultato importante – commenta la stessa AIC -, cui, siamo certi, seguiranno altre identiche decisioni sulle medesime azioni strumentali promosse da altre compagini non ammesse ai campionati di competenza negli scorsi anni”.