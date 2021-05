Intervenuto ai microfoni di “Rai Sport”, Cesar Falletti, fantasista della Ternana, ha parlato dopo il successo in Supercoppa Serie C:

«Volevamo vincere la coppa e dare una grande gioia ai tifosi dopo anni di sofferenza. Abbiamo fatto una partita bella. Nel primo tempo abbiamo sofferto un pò perchè loro dovevano solo vincere.





Nel secondo tempo siamo entrati con la testa giusta e abbiamo trovato il gol vittoria. Dobbiamo riposarci e staccare un pò. Poi entrare in ritiro con la testa giusta per fare un buon campionato di B. Proveremo a fare il nostro campionato e a puntare in alto per portare la Ternana dove merita. Nessuno si aspettava questo campionato, è una gioia per i tifosi, per tutti quelli che hanno sofferto l’anno scorso, la retrocessione di qualche anno fa.

Tutti meritavano una gioia cosi. Certo che voglio restare, sono venuto qui per portare la Ternana in B, ci siamo riusciti tutti. Abbiamo un grande gruppo e pensiamo già al prossimo anno, continuare con questo gruppo che è stata la nostra forza. Sogno? Quello di fare il salto in Serie A. Speriamo di farcela con la Ternana, ci proveremo. Dedico la vittoria, questo campionato alla mia famiglia e alla mia mamma che non c’è più».