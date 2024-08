Facciamo questo scambio? Ibrahimovic e Giuntoli hanno pianificato tutto al millimetro: scambio d’esterni

Ibrahimovic e Giuntoli pensano alla maxi operazione: tutto pianificato per lo scambio di esterni.

Milan e Juve è una delle assi più calde del mercato. Un agosto bollente per le due società, che in primis stanno valutando la cessione di Kalulu. Ma oltre al difensore francese i due club starebbero pensando ad altre trattative, considerando anche i nuovi allenatori e le loro esigenze, e i tantissimi giocatori in partenza (importanti) sia dalla Juventus che dal Milan.

Ecco perché si cercherà di venirsi incontro, e di fare contenti tutti: allenatori, casse del club e giocatori. La Juventus deve pensare principalmente agli esuberi, viste le condizioni economiche del club che per acquistare è di fatto quasi costretto a vendere. Un po’ più a cuor leggero il Milan, che invece di necessità di vendite non ne ha.

Con l’arrivo imminente di Fofana, i rossoneri hanno praticamente terminato il loro calciomercato, ma forse c’è ancora spazio per una ultima ciliegina sulla torta. Uno scambio con la Juventus che farebbe contenti tutti, e mentre le due società avrebbero dato il via libera, si aspetta solo l’ok dei calciatori coinvolti. Ecco come stanno le cose.

Scambio Milan-Juve: i dettagli

A poche ore dalla prima di campionato, la Juventus rimane un cantiere aperto. Certo, l’assist di Koopmeiners – non convocato per la finale di Supercoppa con l’Atalanta dopo avere inviato un certificato medico – è stato importante ma la trattativa non è ancora chiusa.

Quello che Giuntoli spera di fare è invece prima di tutto liberarsi di chi è ormai finito fuori dal progetto tecnico. Stiamo parlando di Federico Chiesa. L’ex viola infatti è in uscita, e non ha trovato ancora casa. Su di lui è stato forte l’interessamento di Roma e Napoli, ma adesso l’esterno potrebbe volare a Milano, dai rossoneri, in uno scambio folle con un altro esterno molto gradito a Thiago Motta.

Saelemaekers-Chiesa: lo scambio dell’estate

Inizialmente pareva essere finito all’interno della trattativa Kalulu, adesso invece l’ipotesi Chiesa-Milan prende altri risvolti. Secondo quanto si apprende infatti il giocatore sarebbe stimato dalla dirigenza rossonera, che per averlo potrebbe cedere uno dei migliori di questo precampionato, ossia Alexis Saelemaekers.

Il belga è un fedelissimo di Thiago Motta, e il neo allenatore a inizio estate aveva già provato a portarlo a Torino, trovando le porte del Milan chiuse. Adesso però con l’inserimento di Chiesa nella trattativa, l’ipotesi dello scambio secco potrebbe concretizzarsi.