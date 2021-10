Francesco Facchinetti, conduttore radiofonico e televisivo, non ha usato mezze parole per definire quello che secondo lui è l’atteggiamento di Juan Cuadrado in campo.

Ecco le parole del figlio dei Pooh durante la trasmissione “Tiki Taka”:

«E’ insopportabile. E’ bravissimo, ma è un giocatore da prendere a calci nel c…. Rovina il gioco del calcio. Si tuffa come la Cagnotto, allora andasse a fare le Olimpiadi. Non è un cascatore, è la Cagnotto. Poi si incazza anche».