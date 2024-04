FA Cup: Bernardo Silva porta il Manchester City in finale, Chelsea sconfitto 1 a 0

Il Manchester City riscatta la delusione di mercoledì sera contro il Real Madrid e vola in finale di FA Cup. A trascinare gli uomini di Guardiola è proprio Bernardo Silva, ipnotizzato da Lunin durante la lotteria dei rigori che hanno decretato l’uscita dalla Champions League dei campioni d’Europa. La rete all’84’ del portoghese è sufficiente per eliminare un Chelsea gagliardo, al quale non sono mancate le occasioni per colpire i Citizens. Dopo il triplete dell’anno scorso, il Manchester City ritorna dunque in finale di FA Cup e affronterà la vincente di Coventry-Man United, in programma domani alle ore 16:30.

Continue Reading