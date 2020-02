Nuova vita per Stefano Sorrentino. L’ex portiere del Palermo, oggi fa l’attaccante in seconda categoria e ieri ha segnato il suo primo gol decisivo con la maglia del Cervo (CLICCA QUI PER IL VIDEO). Ecco le parole di Sorrentino riportate da “Imperiapost.it”: «L’importante era portare a casa i tre punti. Certo, assist, gol, vittoria, è tutto perfetto. La cosa importante è che ci siamo divertiti, perché il calcio è soprattutto divertimento. Quanto ti diverti e vinci è ancora meglio. Giocare in Seconda Categoria? È dura, si fa fatica e si prendono più botte. Il calcio è un divertimento e deve essere vissuto così, come un gioco, il più bello al mondo. Sono contento così».