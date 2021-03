L’ex rosa Vazquez ieri sera ha siglato un gol spettacolare col tacco nel match contro l’Elche.

Al termine della partita, durante l’intervista post match, l’argentino si è lasciato andare ad un pianto liberatorio.





Il ‘Mudo’ è tornato al goal con la maglia del Siviglia dopo quasi due anni. E non è stato un goal normale.

Vazquez ha segnato la rete del definitivo 2-0 con un fantastico colpo di tacco, due minuti dopo essere entrato in campo. Un capolavoro che ha fatto subito il giro dei social, così come la sua intervista post partita. CLICCA QUI per il video del gol.