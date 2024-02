Ex rosa, Sorrentino: «La Fiorentina ha fatto bene a prendere Belotti»

Stefano Sorrentino è stato intervistato da Radio Firenze Viola per parlare delle principali tematiche della prossima sfida di Serie A tra Torino e Fiorentina, valevole per la 28esima giornata. Ecco le dichiarazioni dell’ex portiere del Palermo raccolte da Tuttomercatoweb.com:

«In questa Serie A ogni giornata c’è qualche risultato a sorpresa, quindi il consiglio è sempre quello di non sottovalutare gli avversari, tanto più il Torino anche se arriva da due sconfitte. Abbiamo visto squadre recuperare tanti punti in poche partite, anche se il Torino ha qualcosa in meno rispetto alle altre squadre che lottano per l’Europa. Giocare contro di loro però non è mai semplice perché hanno un grande allenatore e nessuno l’ha mai messa sotto.

Belotti? Il Gallo è questo tipo di giocatore, alla Roma non ha espresso il suo potenziale e una pizza come Firenze, al pari di Torino, è la piazza giusta per lui. La Fiorentina ha fatto bene a prenderlo e lui ha fatto bene ad arrivare a Firenze: è il binomio perfetto. È stata l’ultima bandiera granata, Buongiorno è il nuovo che sta crescendo e capisco l’idea mediatica di due giocatori contro ma sarà semplicemente un duello vero in campo»