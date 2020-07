Grandissimo colpo di mercato in entrata finalizzato dal Foligno, con il Club umbro che si è assicurato le prestazioni di un calciatore del calibro di Giulio Sanseverino, forte mediano classe ’94, strappato ad una foltissima ed agguerrita concorrenza. A fare la differenza per il buon esito di questa trattativa è stata certamente la ferma volontà della Società folignate di rilevare questo giocatore, palesata con eloquente determinazione all’Agente di Sanseverino, Angelo Rea.

Il 25enne atleta siciliano, ha all’attivo tre presenze in Serie A con il Palermo, diciotto in B con Pisa e lo stesso Palermo e circa 100 in Serie C nelle varie esperienze collezionate sino ad oggi. Parliamo di un calciatore che a 26 anni può rappresentare un valore decisamente aggiunto in questa categoria e il cui ingaggio va a certificare le ambizioni di un Foligno che sembra avere la volontà di rendersi protagonista di un prossimo campionato di alto livello, affidando le chiavi del centrocampo biancazzurro all’ex giocatore di Palermo, Perugia, Savoia, Pisa, ACR Messina, Akragas, Pro Piacenza, Trento, Latina e Campobasso.