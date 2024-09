Ex rosa: Riccardo Gatto nuovo team manager della Primavera dell’Inter

Riccardo Gatto è pronto a iniziare una nuova fase della sua carriera professionale, assumendo il ruolo di team manager della squadra Primavera dell’Inter. Questo passaggio rappresenta un importante sviluppo per Gatto, che ha già avuto una carriera ricca di esperienze, inclusa quella come addetto stampa del Palermo durante l’era Zamparini e successivamente come Life style Team Manager al Parma. Il trasferimento all’Inter lo vedrà lavorare nuovamente con Nicolò Fabris, ex responsabile dell’ufficio stampa del Parma, segno di una continuità e di una collaborazione professionale che si estende oltre i confini di una singola squadra.

Dopo sei anni passati con la società emiliana, Gatto si prepara quindi a una nuova sfida con uno dei club più prestigiosi d’Italia, dimostrando la sua crescita e capacità manageriale nel mondo del calcio. La notizia, riportata da StadioTardini.it, riflette l’importanza del suo ruolo all’interno delle squadre in cui ha lavorato e il riconoscimento del suo contributo anche a livelli più alti.