BStando a quanto riportato da Sky Sport nuova squadra in vista per l’ex rosanero Francesco Bolzoni. Sarebbe in corso uno scambio tra Imolese e Lecco in queste ultime ore, Chinellato in uscita dal club lombardo farà tappa nella squadra di Gianluca Atzori mentre il centrocampista ex Palermo e Bari Francesco Bolzoni approderà alla corte di Gaetano D’Agostino.