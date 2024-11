Ex rosa, Miccoli: “La famiglia è la prima cosa. Insieme si può superare tutto”

Parole piene di gioia e amore verso la famiglia, quelle espresse da Fabrizio Miccoli sui propri canali ufficiali. L’ex capitano rosanero è tornato a Palermo, con la sua presenza per il match del Barbera contro il Cittadella, ma soprattutto continua a trasmettere tutta la sua gioia e felicità dopo il momento brutto passato. Di seguito le sue parole dedicate alla sua famiglia:

“Ho imparato e visto tante cose in questi anni. Ma una cosa che ho capito è che la famiglia è la prima cosa su tutto e che insieme si può superare tutto, come abbiamo fatto, sempre con il sorriso ma soprattutto sempre uniti. Sono tanto fortunato perché accanto ho voi e so che su di voi posso contare sempre. Al di là di come sono andate le cose ci siete sempre stati, ma già qualche giorno fa abbiamo messo un punto e ora si riparte più forti e più uniti di prima. Sono tanto fortunato ad avervi perché mi avete insegnato dei valori e ve ne sarò sempre grato. Vi amo”.