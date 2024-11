Ex rosa, Laribi: «In B nulla è scontato. Sassuolo e Pisa le favorite, ma occhio allo Spezia»

Ai microfoni di CalcioCesena, l’ex giocatore del Palermo, Karim Laribi, ha rilasciato una lunga intervista, soffermandosi anche sul campionato di Serie B:

«In cadetteria non bisogna mai dare nulla per scontato. La stagione è interminabile e prima o poi tutte le squadre vanno incontro a un periodo di crisi: dunque tutto è possibile. Certo che però, a voler essere sinceri, quelle tre lassù stanno andando davvero forte. Le mie favorite sono Sassuolo e Pisa, ma è palese che anche lo Spezia può giocarsela sino alla fine. Mignani? Dico che è un gran bravo allenatore. Un allenatore che, col Bari, ha perso (contro il Cagliari a giugno 2023, ndr) la Serie A al 94′ di una finale di ritorno play-off. Ecco, di sicuro Mignani è un mister che vanta un robusto ‘credito’ nei confronti dei play-off. E chissà, magari il prossimo giugno si rimette in pari portando in A il ‘mio’ Cesena…».