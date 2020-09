L’ex rosa Cristian Langella si è sottoposto all’operazione per la rottura del crociato. L’ex centrocampista del Palermo ha postato una foto su Instagram scrivendo: “Dicono che Dio dia le sue battaglie difficili ai suoi soldati migliori! Inizia il conto alla rovescia per tornare a fare la cosa che amo!”. Non sono mancati naturalmente i commenti degli ex rosanero tra cui Sforzini e l’attuale attaccante del Palermo, Floriano, che hanno rincuorato Langella. Di seguito il post del centrocampista: