Abel Hernandez, ex attaccante del Palermo e attuale centravanti dell’Al-Ahli, sta facendo davvero bene in Qatar. L’attaccante uruguayano ha realizzato 13 gol in 23 partite e ha attirato l’attenzione di alcuni club europei. Tra questi, secondo quanto riporta ” Allasianfootball.com”, ci sarebbe il Benevento che potrebbe pensare a lui per rinforzare l’attacco dopo la promozione in Serie A.