Ex rosa, Fontana: «In B non c’è nulla di sconta. Col mercato qualcuno farà passi in avanti»

Alberto Fontana, in un’intervista rilasciata a “La Gazzetta del Mezzogiorno” ha espresso la sua opinione sul campionato di Serie B e sul Bari. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«La B è tremenda. Con i tre punti, la vittoria paga molto. Però, anche la certezza di essere una squadra difficile da battere e da affrontare, porta frutti. In B non c’è mai nulla di scontato. A gennaio, col mercato, qualcuno farà dei passi avanti. Dopo tredici giornate, la classifica dei biancorossi inizia a delinearsi. Radunovic? Il presupposto è che, due anni fa, questo portiere ha vinto la B da protagonista. Ha fatto bene anche l’anno successivo, nella prima parte del torneo di A. Quando, poi, rimani fermo non riprendi il ritmo partita in 180’. Parliamo di un profilo importante per il campionato cadetto. Ha il fisico adatto al calcio di oggi. Le misure sono diverse da quando giocavo io. Oggi non avrei più spazio. Se trovasse la continuità in campo, potrebbe essere utilissimo al Bari».