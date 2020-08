DI seguito il comunicato ufficiale del club: La squadra del Budapest Honvéd FC si sta rafforzando con un attaccante della nazionale ungherese, poiché il nostro club ha firmato un contratto con Norbert Balogh, che ha firmato per due più un anno al Kispest.

“Volevamo assolutamente acquistare un attaccante”, ha detto Gábor Kun, amministratore delegato del Budapest Honvéd FC. – Norbi è il quarto membro della nazionale che siamo riusciti ad acquistare in estate. Ha giocato in diversi paesi prima, ma ha ancora solo 24 anni. È venuto da noi con grande motivazione per dimostrare ancora una volta di meritare il suo posto in nazionale. Con il suo arrivo, la nostra squadra è stata ulteriormente rafforzata! “

L’attaccante 24enne è cresciuto a Debrecen, è diventato un calciatore NB I con i colori del DVSC ed è stato un calciatore importante del Loki in giovane età. Esordì in prima divisione all’età di 18 anni e arrivò subito a 15 partite di NB I in quella stagione. Ha segnato il suo primo gol contro il Papa, entrando come subentrato e ha raddoppiato nel secondo tempo vincendo il DVSC per 4-0. Nella sua seconda stagione da adulto, ha giocato 18 partite, 16 volte da titolare (segnando 2 gol e 3 assist in 6 partite in Europa League), e poi nell’inverno del 2016 è stato ingaggiato dalla A-League italiana Palermo! Ha giocato in Serie A 20 partite, poi è stato girato in prestito per l’Apoel Nicosia di Cipro, dove ha potuto festeggiare uno scudetto. Al suo ritorno in Italia dopo la bancarotta del Palermo è stato acquistato all’Hull City in Inghilterra, che ha risolto il suo contratto a fine maggio. Ha esordito contro la Russia nella nazionale ungherese, poi è entrato nelle qualificazioni ai Mondiali di Andorra e nell’estate del 2019 è stato invitato anche da Marco Rossi a entrare in Nazionale.

“Ho avuto diverse opportunità, mi cercavano anche dall’estero, ma sento che sta arrivando un periodo di svolta nella mia carriera – ha detto Norbert Balogh dopo la firma. – Ho 24 anni e ho dovuto decidere di cogliere un’altra opportunità straniera in cui non sono sicuro di avere in mente, in cui non so quanto posso giocare, o sto cercando un club in cui ho più possibilità di completare dove posso ricostruire me stesso. Mi ha fatto sentire bene quando ho contattato l’Honvéd, ho parlato con István Urbányi, direttore sportivo per più di un’ora, mi è piaciuto molto quello che ha delineato e sento che la decisione migliore è stata quella di scegliere l’Honvéd. Voglio essere un membro importante della squadra, voglio rimettermi in gioco per poter giocare a calcio come giocavo a Debrecen prima di andare all’estero. O anche meglio”.

Diamo un caloroso benvenuto a Norbert Balogh a Kispest e gli auguriamo tanto successo nella sua carriera!