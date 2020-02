Dave Daubenmire ex allenatore di calcio e conduttore del webcast “Pass The Salt Live”, secondo quanto riporta “Tgcom24.it”, ha definito l’intervallo del Super Bowl come un “Porno Show”. Durante l’intervallo si sono esibite Shakira e Jennifer Lopez. «Troppo sexy e svestite» per i suoi saldi principi morali. E così ha deciso che farà causa alla NFL (se troverà un avvocato che lo appoggi) sostenendo che assistere a quello spettacolo gli avrebbe impedito di «entrare nel regno dei cieli». «Qualcuno ha avvisato i vostri figli 12enni, i cui ormoni stanno appena iniziando a funzionare, che avrebbero assistito a qualcosa che li avrebbe fatti eccitare sessualmente?», ha chiesto l’attivista in un video pubblicato sui social. Il danno per Daubenmire è enorme, quantificabile in ben 867 trilioni di dollari. Ed è questa la pazzesca cifra che il conduttore del webcast Pass The Salt Live, vorrebbe chiedere in tribunale.