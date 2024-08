Europa League: pari tra Lugano e Besiktas. Vincono Ajax e Anderlecht. I risultati finali di giornata

La serata di Europa League ha visto disputarsi le partite d’andata dei playoff, con sette match già conclusi che hanno regalato emozioni e gol. Tra le gare disputate, spiccano le larghe vittorie di PAOK e Ludogorets, che si sono imposti con goleade sui rispettivi avversari, ponendo una seria ipoteca sulla qualificazione alla fase a gironi.

Ecco i risultati delle partite in programma:

LASK (Aut) 1-1 FCSB (Rou): Un pareggio equilibrato, con entrambe le squadre che hanno trovato la rete ma senza riuscire a prevalere sull’avversario, lasciando tutto aperto in vista del ritorno.

Molde (Nor) 0-1 Elfsborg (Swe): Vittoria di misura per gli svedesi dell’Elfsborg che espugnano il campo del Molde grazie a un gol che potrebbe rivelarsi decisivo in vista del ritorno.

Plzen (Cze) 1-0 Hearts (Sco): I cechi del Plzen hanno avuto la meglio sugli scozzesi del Hearts con un risultato minimo ma importante per affrontare con un leggero vantaggio la gara di ritorno.

RFS (Lat) 2-1 APOEL (Cyp): La squadra lettone del RFS riesce a prevalere sull’APOEL con un 2-1 casalingo, mettendo in difficoltà i ciprioti in vista del match decisivo.

PAOK (Gre) 4-0 Shamrock Rovers (Irl): Dominio assoluto del PAOK che travolge gli irlandesi dello Shamrock Rovers con un netto 4-0, garantendosi un ampio margine per il ritorno.

Ludogorets (Bul) 4-0 Petrocub (Mda): I bulgari del Ludogorets non lasciano scampo al Petrocub, vincendo con lo stesso risultato del PAOK e ipotecando il passaggio del turno.

M. Tel Aviv (Isr) 3-0 TSC (Srb): Solida vittoria per il Maccabi Tel Aviv che con un netto 3-0 si avvicina con sicurezza alla qualificazione.

Lugano (Sui) 3-3 Besiktas (Tur): Match spettacolare in Svizzera dove Lugano e Besiktas danno vita a un emozionante 3-3, con continui capovolgimenti di fronte e una qualificazione ancora in bilico.

Din. Minsk (Blr) 0-1 Anderlecht (Bel): Vittoria esterna per l’Anderlecht che espugna il campo della Dinamo Minsk, portando a casa un prezioso 1-0 in vista del ritorno.

Jagiellonia (Pol) 1-4 Ajax (Ned): Netta vittoria per l’Ajax che si impone con un perentorio 4-1 in trasferta contro il Jagiellonia, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione.

Ferencvaros (Hun) 0-0 Borac Banja Luka (Bih): Unico pareggio a reti inviolate della serata, con Ferencvaros e Borac Banja Luka che non riescono a trovare la via del gol, rimandando ogni decisione alla gara di ritorno.