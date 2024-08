Conference League: beffa finale per la Fiorentina, contro la Puskas Academy finisce 3-3. I risultati finali

Sono terminate le prime sfide in programma oggi tra quelle valide per l’andata dei playoff di Conference League. Da segnalare il successo del Copenhagen, grazie anche a un rigore trasformato da Diks (ex Fiorentina ed Empoli, accostato recentemente al Como).

La Fiorentina non va oltre il pareggio al Franchi contro la Puskas Akademia, in una partita che ha visto i viola rimontare uno svantaggio di due reti per poi essere beffati nel finale. Il match, valido per i preliminari di Conference League, si è concluso con un 3-3 che lascia tutto aperto in vista del ritorno in Ungheria.

Primo Tempo Shock per la Fiorentina

L’inizio della gara è stato un incubo per la squadra di Raffaele Palladino, che dopo soli dodici minuti si è ritrovata sotto di due gol. Il primo è arrivato al 9′ su rigore, trasformato dal capitano ungherese Zsolt Nagy, dopo un intervento in ritardo di Kayode. Pochi minuti dopo, un errore difensivo dello stesso Kayode ha permesso a Soisalo di raddoppiare, sorprendendo De Gea con un preciso tiro di destro.

La Fiorentina ha cercato di reagire e ha accorciato le distanze proprio allo scadere del primo tempo grazie a Riccardo Sottil, che ha finalizzato una bella azione con un tiro a giro sul secondo palo, riaprendo la partita.

La Rimonta Viola nel Secondo Tempo

Nel secondo tempo, la Fiorentina è scesa in campo con una nuova determinazione. L’ingresso di Moise Kean ha dato nuova energia all’attacco viola, che al 67′ ha trovato il gol del pareggio con un colpo di testa di Martinez Quarta su calcio d’angolo battuto da Parisi. La rimonta sembrava completa al 75′, quando Kean ha segnato il 3-2 sfruttando un errore della difesa ungherese.

Il Finale Beffardo

Tuttavia, proprio quando la Fiorentina sembrava aver messo al sicuro il risultato, la Puskas Akademia ha trovato il gol del definitivo 3-3. Al 90′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Golla è riuscito a svettare di testa, battendo De Gea e riportando il punteggio in parità. Kouamé, che avrebbe dovuto marcare Golla, è stato colto impreparato, permettendo al difensore ungherese di segnare indisturbato.

Verso il Ritorno in Ungheria

Questo risultato lascia tutto in bilico per il match di ritorno, che si giocherà in Ungheria la prossima settimana. La Fiorentina dovrà ritrovare la solidità difensiva e sfruttare al meglio le occasioni create se vuole continuare il suo cammino in Conference League. Il pareggio al Franchi rappresenta un’occasione mancata, ma anche un segnale di avvertimento per i viola, che dovranno evitare distrazioni se vogliono avanzare nella competizione.

Le partite in programma Europa Conference League:

18:00 Legia (Pol)-Drita (Kos) 2-0

18:00 Mlada Boleslav (Cze)-Paks (Hun) 2-2

18:00 Pyunik (Arm)-Celje (Slo) 1-0

18:30 FK Panevezys (Ltu)-TNS (Wal) 0-3

19:00 Brann (Nor)-FC Astana (Kaz) 2-0

19:00 Djurgarden (Swe)-Maribor (Slo) 1-0

19:00 FC Copenhagen (Den)-Kilmarnock (Sco) 2-0

19:00 Hacken (Swe)-Heidenheim (Ger) 1-2

19:00 Omonia (Cyp)-Zira (Aze) 6-0

19:30 CFR Cluj (Rou)-Paphos (Cyp) 1-0

20:00 Fiorentina (Ita)-Puskas Academy (Hun) 3-3

20:00 Kryvbas (Ukr)-Betis (Esp) 0-2

20:00 Rijeka (Cro)-O. Ljubljana (Slo) 1-1

20:00 Vikingur Reykjavik (Ice)-UE Santa Coloma (And) 5-0