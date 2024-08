Playoff Champions League: lo Young Boys batte il Galatasaray. Vincono anche Salisburgo e Sparta Praga. Tutti i risultati finali

Questa sera si sono giocate alcune delle partite di andata dei playoff di UEFA Champions League, con diverse squadre che hanno cercato di assicurarsi un vantaggio in vista del ritorno. Ecco i risultati delle gare disputate:

Dinamo Kiev vs Salisburgo: Il Salisburgo ha ottenuto una preziosa vittoria in trasferta, battendo la Dinamo Kiev per 2-0. I gol sono stati segnati da M. Kjærgaard su rigore al 49′ e da D. Nene al 29′. Questo risultato mette il Salisburgo in una posizione molto favorevole in vista del ritorno.

Young Boys vs Galatasaray: In una partita combattuta, i Young Boys hanno sconfitto il Galatasaray per 3-2. J. Monteiro è stato il protagonista per i padroni di casa, segnando una doppietta nei primi minuti (3′ e 4′), con F. Ugrinic che ha chiuso i conti all’86’ su rigore. M. Batshuayi ha provato a tenere vive le speranze del Galatasaray con una doppietta al 66′ e 72′, ma non è stato sufficiente.

Malmo vs Sparta Praga: Lo Sparta Praga ha avuto la meglio sul Malmo vincendo per 2-0 fuori casa. J. Stryger Larsen ha aperto le marcature con un autogol al 30′, seguito da un gol di M. Rynes all’88’. Questo risultato dà allo Sparta Praga un importante vantaggio in vista della gara di ritorno.

FC Midtjylland vs Slovan Bratislava: Il match tra FC Midtjylland e Slovan Bratislava è terminato con un pareggio 1-1. C. Blackman ha portato in vantaggio il Bratislava al 59′, ma E. Chilufya ha ristabilito la parità al 79′, mantenendo aperta la sfida per il passaggio del turno.