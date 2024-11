Europa League: colpo Lazio all’Olimpico, Porto battuto 2-1. Vince l’Ajax, i risultati finali

Terminano i match di Europa League. Una grande Lazio sconfigge il Porto all’Olimpico. La rete di Pedro, permette ai biancocelesti di superare gli ospiti portando a casa una vittoria fondamentale. Ajax indomabile, ne sigla 5 ai danni del M. Tel Aviv che non riesce mai a reagire. Bene ance l’Az che passeggia agevolmente sul Fenerbahce. Così come il Ferencvaros che ne fa ben 4 in casa della Din. Kiev.

I risultati:

Ajax – Maccabi Tel Aviv 5-0: 14′ Traore, 27′ Taylor, 39′ Godts, 61′ Brobbey, 69′ Fitz-Jim

AZ – Fenerbahce 3-1: 59′ Daal (A), 70′ En Nesyri (F), 75′ Smit (A), 88′ Kasius (A)

Dinamo Kiev – Ferencvaros 0-4: 54′ Varga, 56′ Zachariassen, 67′ Varga, 76′ Saldanha

Hoffenheim – Lione 2-2: 46′ Gendrey (H), 66′ Abner (L), 94′ Lacazette (L), 96′ Tohumcu (H)

Lazio – Porto 2-1: 45’+5′ Romagnoli (L), 66′ Eustaquio (P), 92′ Pedro (L)

Manchester United – PAOK 2-0: 50′ Diallo, 77′ Diallo

Viktor Plzen – Real Sociedad 2-1: 13′ Adu (V), 35′ Oskarsson (R), 89′ Suic (V)

RFS – Anderlecht 1-1: 85′ Stroeykens (A), 96′ aut. N’Diaye (R)