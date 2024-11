Conference League: la Fiorentina perde 2-1 in casa dell’Apoel, dilaga il Chelsea. I risultati finali

Terminano i match di Conference League. Male la Fiorentina. I viola fin dai primi minuti vengono messi alle strette dai padroni di casa, che all’intervallo sono avanti di due reti. Nella ripresa la Fiorentina strappa il gol della bandiera che non riesce a smuovere il match. Il Chelsea affonda il Noah. Gli inglesi ne segnano 8 agli avversari che non riescono mai a reagire. Vittoria di misura anche per il Betis, un 2-1 che riesce a far sorridere i padroni di casa.

I risultati:

Apoel Nicosia-Fiorentina 2-1

Betis-NK Celje 2-1

Chelsea-Noah 8-0

Djurgarden-Panathinaikos 2-1

Copenaghen-Istanbul Basaksehir FK 2-2

Heart Of Midlothian-Heidenheim 0-2

Jagiellonia -Molde 3-0

LASK Linz-Cercle Bruges 0-0

Larne-San Gallo 1-2

Vitoria Guimaraes-FK Mlada Boleslav 2-1