Europa League: 4 a 2 del Milan sullo Slavia Praga, 4 gol anche del Marsiglia contro il Villareal. I risultati finali

Si sono appena conclusi gli ottavi di finale di Europa League di stasera, in programma alle ore 21. Il Milan vince 4 a 2 in casa contro lo Slavia Praga ma, con la superiorità numerica a favore per il rosso a Diouf, poteva gestire meglio il risultato. Gara sbloccata da Giroud seguito dal pareggio immediato di Doudera, ma Reijnders e Loftus-Cheek mandano i rossoneri sul 3 a 1. Nella ripresa gli ospiti riaprono partita e qualificazione con Schranz ma la rete di Pulisic permette agli uomini di Pioli di giocare il ritorno in Repubblica Ceca con due reti di vantaggio.

Di seguito gli altri risultati finali:

FRIBURGO-WEST HAM 1-0 (Gregoritsch)

MARSIGLIA-VILLAREAL 4-0 (Veretout, aut. Mosquera, doppietta Aubameyang)

BENFICA-RANGERS 2-2 (Lawrence, rig. Di Maria, Sterling, aut.Goldson)