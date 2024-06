Euro 2024: Spagna e Italia agli ottavi, insidia Svizzera per gli azzurri. Date e orari

Spagna e Italia sono le due Nazionali del Gruppo B che si qualificano agli ottavi di finale degli Europei. Gli azzurri accedono alle fasi finali del torneo grazie al gol di Zaccagni al 97′, in pieno recupero: alla Croazia non basta la rete di Modric, subito dopo il suo errore dal dischetto davanti a Donnarumma, e con l’1 a 1 si piazza al terzo posto con due punti. La Spagna, invece, si qualifica da prima. L’Italia affronterà la Svizzera agli ottavi giorno 29 giugno alle 18. Le furie rosse, invece, dovranno attendere la fine della fase a gironi per conoscere la migliore terza da affrontare il 30 giugno.

CLASSIFICA GRUPPO B

SPAGNA 9

ITALIA 4

CROAZIA 2

ALBANIA 1