Euro 2024. Sabato esordio dell’Italia contro l’Albania, la probabile formazione

La probabile formazione dell’Italia per la gara d’esordio contro l’Albania a Euro 2024, secondo “La Gazzetta dello Sport”, vede Spalletti orientarsi verso alcune scelte chiave, in attesa di ulteriori sviluppi sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori. La formazione potrebbe schierarsi con un modulo che prevede il doppio trequartista alle spalle di Scamacca.

Possibile Formazione

Portiere:

Donnarumma

Difesa:

Di Lorenzo

Acerbi

Bastoni

Dimarco

Centrocampo:

Jorginho

Cristante (favorito su Pellegrini)

Trequartisti:

Chiesa

Frattesi

Attacco:

Scamacca

Considerazioni e Alternative

Barella: Se Spalletti deciderà di procedere con cautela per il recupero di Barella, Cristante prenderà il suo posto accanto a Jorginho. L’ipotesi del doppio play con Fagioli appare meno probabile, dato che lo juventino sta recuperando da un affaticamento al ginocchio.

Fagioli: Anche per Fagioli, la giornata di oggi sarà cruciale per stabilire la sua disponibilità. Il programma prevede il suo ritorno in gruppo insieme a Barella, il che potrebbe rendere entrambi disponibili per la partita contro l’Albania, sebbene non necessariamente come titolari.

Frattesi: Dopo un piccolo spavento per un affaticamento muscolare, Frattesi sembra aver recuperato completamente e ieri ha partecipato all’intero allenamento con intensità, dimostrando di essere in buone condizioni fisiche.

La formazione definitiva dipenderà molto dagli ultimi allenamenti e dalle valutazioni dello staff medico, ma questa è l’attuale ipotesi più accreditata per l’Italia contro l’Albania nel debutto di Euro 2024.